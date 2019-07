Seefest Goch : Stand-Up-Comedians bewiesen in Goch Flexibilität

Goch Am Vorabend des Seefests im Gocher Wohngebiet „Neu-See-Land“ hatten die Gäste Spaß an drei Comedians im Zelt.

Genau so etwas erwartet man ja von Komikern, die sich selbst der Untergattung „Pop-up“ zuordnen: Sie tauchen auf, verschwinden wieder, reagieren spontan auf ihr Publikum oder eben auch mal auf eine schwierige Situation. In Goch mussten Ill-Young Kim, John Doyle und David Werker, präsentiert von Lars Hohlfeld, ihren Anspruch an eine professionelle Umgebung flugs mal ein wenig herunter schrauben, denn die wunderbare Bühne, die ihnen eigentlich am Vorabend des Seefests zur Verfügung stand, konnten sie nicht nutzen: Dann hätte das Publikum im ersten Regen nach Wochen nass werden müssen.