Ausbildung vor Ort Auftakt für neue Berufsmesse in Goch

In früheren Jahren gab es schon Formate in Goch, um Arbeitgeber und angehende Azubis zueinander zu bringen. Etwa die Jugendbörse der Sozialdemokraten, später des BFG, der Berufsvertretertag am städtischen Gymnasium richtet sich explizit an angehende Abiturienten. „Wir finden, eine Veranstaltung, die sich an alle jungen Leute richtet, sollte es auch in Goch geben. Deshalb unterstützen wir das Projekt gerne“, sagt Bettina Prinz, Personalverantwortliche bei der Firma Prinz. Ihrer Wahrnehmung nach haben viele Gocher keine Vorstellung davon, wie viele interessante Arbeitgeber es vor Ort gibt. „Viele schauen gleich nach Kleve oder in andere Nachbarstädte, dabei wird hier in Goch eine Menge geboten.“ 30 Gocher Unternehmen stellen sich auf der Messe vor. Aus sozialer Verantwortung, und weil sie selbst Nachwuchs suchen.