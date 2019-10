Goch : Gocher CDU wählt ihren Bürgermeisterkandidaten

Goch Die CDU Goch wählt im Kastell ihren Bürgermeisterkandidaten. Zur Wahl stehen Gabi Theissen und Jan Baumann. Es wird mit starker Teilnahme an der Aufstellungsversammlung gerechnet.

(nik) Nachdem der amtierende Gocher Bürgermeister vom Bürgerforum bekannt gegeben hat, noch einmal kandidieren zu wollen, wird am Montagabend feststehen, wer gegen ihn antritt. Die CDU Goch jedenfalls hat ihre Aufstellungsversammlung auf den 7. Oktober gelegt. Wie berichtet, stellen sich Gabi Theissen und Jan Baumann den CDU-Mitgliedern zur Wahl. Die langjährige Ratsfrau und stellvertretende (ehrenamtliche) Bürgermeisterin und der deutlich jüngere Jurist aus Kranenburg.

Stefan Rouenhoff als Gocher Parteivorsitzender nennt den anstehenden Parteitag „spannend“. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve rechnet mit vielen Mitgliedern, die zum Abschluss des offenen Verfahrens ihrer Meinung darüber, wer die Stadt Goch in die Zukunft führen kann, Ausdruck verleihen wollen. „Wir decken im Kastell Stehtische für 200 Personen ein“, sagt Rouenhoff. CDU-Mitglieder aus allen Ortsteilen werden erwartet; überall haben sich die beiden Kandidaten in den vergangenen Wochen vorgestellt.

Die Ortsvorsitzenden sprachen jeweils von „zwei starken Kandidaten“, die ihr jeweiliges Profil engagiert dargestellt hätten. Mal wurde das bürgerliche Miteinander in der Stadt ins Zentrum des Vortrags gestellt, mal die Wirtschaftsförderung und die Stadtentwicklung. Während Gabi Theissen, Regionaldirektorin des Wilhelm-Anton-Hospitals, als Ur-Gocherin sicherlich ganz viel lokale Kompetenz hat, möchte ihr innerparteilicher Kontrahent mit seinem Sachverstand bei „harten“ Themen punkten.

Bei aller Transparenz bisher wird die Wahl am Montag natürlich eine geheime sein. In jedem Fall würden zwei Blumensträuße besorgt, denn keiner der beiden Aspiranten soll sich nach Auszählung der Stimmen als Verlierer fühlen, sagt Rouenhoff. Abgesprochen sei, dass die Partei sich durch diese Abstimmung nicht spalten werde. Denn die eigentliche Wahl – die des künftigen Bürgermeisters – findet erst am 13. September 2020 statt. Da soll aus Sicht der CDU Ulrich Knickrehm abgewählt werden. Unklar ist, ob auch die SPD dies versucht. Bei früheren Kommunalwahlen hatte die Gocher Sozialdemokratie stets einen eigenen Kandidaten.