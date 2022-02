Autodiebstahl : Citroën Berlingo mit auffälliger Verzierung in Pfalzdorf entwendet

Goch-Pfalzdorf Das gestohlene Fahrzeug mit dem Kennzeichen KLE-YS 88 ist mit einem Skelett in einer Mülltonne verziert – und mit einem Baby, das sich aus einem Kinderwagen heraus übergibt.

Die unbekannten Autodiebe, die in der Zeit von Montag (7.Februar), 19 Uhr und Mittwoch (9. Februar), 8.30 Uhr einen grauen Citroën Berlingo an der Wolterstraße in Goch-Pfalzdorf entwendeten, dürften sich schnell um eine neue Autolackierung bemühen.

Denn das gestohlene Fahrzeug ist optisch auffällig, um es vorsichtig auszudrücken: Der Berlingo mit dem Kennzeichen KLE-YS 88 ist nicht nur an der kompletten rechten Fahrzeugseite verbeult und an den Kotflügeln mit heller Farbe überstrichen. Heraus stechen auch die gelben Aufkleber am Fahrzeugheck: Sie zeigen ein Skelett in einer Tonne und ein Baby, das sich aus einem Kinderwagen heraus übergibt.