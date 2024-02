Gocher Kommunalpolitik Jerome Vermaaten führt beim Bürgerforum Partei und Fraktion

Sein Amtsvorgänger machte Zeitgründe geltend: Udo Wennekers, seit 2015 Fraktionsvorsitzender des Bürgerforum Goch, wollte etwas kürzer treten, als Nachfolger stellte sich Jerome Vermaaten zur Verfügung, der bereits „Parteichef“ war. „Parteichef“ heißt es ja nicht bei der 2007 gegründeten Wählervereinigung, sondern „Vorsitzender“. Nun ist er also beides in einer Person: Fraktions- und Vereinsvorsitzender. Vermaaten, 38 Jahre alt, hat Wennekers, den erfahrenen Ratskollegen, als Vizefraktionschef an seiner Seite, und natürlich ist es auch hilfreich, dass Bürgermeister Ulrich Knickrehm aus den eigenen Reihen stammt. Überhaupt, stellt der Gocher fest, ändert sich manches, wenn man Fraktionschef wird. Da kommen zum Beispiel andere wichtige Leute auf einen zu, statt dass man um Termine ersuchen müsste. Stadtwerke, Kommunalbetrieb, auch die Spitzen der anderen Parteien pflegen jetzt den Kontakt. Das findet er gut, denn in diesen Zeiten geht es doch nur gemeinsam, weiß Vermaaten.