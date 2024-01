Angebote für ein schöneres Leben Auf Gut Bovenholt in Kalkar gibt es kreative Seminare

Wer alles Künstlerisch-Spirituelle gleich als „esoterisch“ abtut, wird sich an diesen Ort kaum verirren. Eine Internetseite, die „Inspiration für den Lebenstanz“ verspricht, klingt in den Ohren fantasieloser Realisten kaum weniger verschroben. Und was mag ein „inspirierender Ort für ganzheitliche Entwicklung“ sein? Kurz gesagt: ein wunderbarer Ort ist das und keinesfalls einer, der auf Spinner setzt. Weil nämlich die Betreiberin dieser Einrichtung, gelernte Pädagogin und vielfach weitergebildet, eine durchaus geerdete, herzliche und offene Person ist, die (vermutlich) jeden Gast so anstrahlt, dass der schnell alle seine Vorbehalte vergisst. Beim Besuch der Rheinischen Post riss die fröhlich-dynamische Hausbesitzerin zum Schluss noch ein Töpfchen Glücksklee vom Tisch und drückte es der Autorin in die Hand. Das Pflänzchen hatte sie aus einem Supermarkt „gerettet“, es hat den Jahreswechsel inzwischen längst überstanden und sieht nun so aus, als wolle es die Erinnerung an „Gut Bovenholt“ noch lange frisch halten.