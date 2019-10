Expo Real : Friesland Campina steht vor dem Verkauf

Kalkar Kalkars Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler gab auf der Münchener Messe Expo Real bekannt, dass nach acht Jahren Leerstand ein Interessent für das sechs Hektar große Gelände im Gewerbegebiet Kehrum gefunden ist.

Seit acht Jahren wartet die Stadt Kalkar auf diese Nachricht: Das sechs Hektar große Grundstück im Gewerbegebiet Kehrum, das 2011 von der Firma Friesland Campina aufgegeben wurde, steht vor dem Verkauf. Das erzählte der Kalkarer Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler am Rande der Messe für Immobilien und Investitionen Expo Real in München. Damals hatten 200 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, das riesige Gelände konnte acht Jahre lang nicht verkauft werden. Das scheint Vergangenheit: „Wir haben einen sehr konkreten Interessenten und die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten“, sagte Ketteler und sprach, ohne einen Namen nennen zu können, von einem Interessenten aus der Region, mit dem Vertraulichkeit vereinbart worden sei.

Aufgerufen laut Maklerpreis ist eine Verkaufssumme von knapp zwei Millionen Euro: „Wir sind auf einem guten Weg“, urteilt Ketteler und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, auch wegen der Vermittlung eines regionalen Maklers. WfG-Geschäftsführer Hans-Josef Kuypers, der schon vor acht Jahren die Immobilie auf der Expo Real anbieten sollte (was aber an Friesland Campina scheiterte), blickt zurück: „Es gestaltet sich ganz schön schwer, eine solch große Immobilie an den Mann zu bringen. Deshalb freue ich mich für Kalkar, wenn es jetzt klappt“.