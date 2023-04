Videospiele und Kunst Auf dem Weg zur Spiele-Künstlerin

Es gibt die klassischen Studiengänge, die jeder kennt, BWL, Jura und Germanistik, zum Beispiel, und dann gibt es die Studiengänge, bei denen die typische Reaktion ist: „Und was genau ist das?“ Inci Bozatzi aus Goch zählt zu denen, die ihren Studiengang immer erst erklären müssen. „Game Art“, heißt er und wird an der privaten SAE (School of Audio Engineering) in Köln unterrichtet. Wie der Name bereits verrät, geht es hier einerseits um Videospiele, andererseits um Kunst. Dabei konnte die 19-Jährige aus Goch vorher mit Videospielen nicht so viel anfangen. Mit Kunst umso mehr: „Schon als ich klein war, habe ich gern gezeichnet“, erzählt Inci. Am liebsten habe sie sich Charaktere ausgedacht und sie gezeichnet. Später seien unter anderem Hintergrund-Illustrationen hinzugekommen.