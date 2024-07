Spektakel in Goch Wallfahrt der Reisemobilisten auf Friedensplatz eröffnet

Diese beiden Themen in der Begrüßung zusammenzubringen, war nicht ganz einfach – da musste Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm selbst etwas lachen. Aber auch fromme oder zumindest spirituell aufgeschlossene Wohnmobilisten haben Bedürfnisse an Hygiene und Komfort, denen von nun an vermehrt Rechnung getragen wird: Auf dem Friedensplatz in Goch gibt es jetzt ein lange geplantes modernes Toilettengebäude. Die ersten Nutzer sind diejenigen, die zur Arnold-Janssen-Reisemobilwallfahrt angereist sind. Am Freitagabend hieß sie Pater Hans Peters als geistlicher Leiter der Wallfahrt herzlich und auch in fließendem Niederländisch willkommen. Denn auch Menschen aus dem Nachbarland sind regelmäßig dabei, wenn zur Segnung und zu religiösen Impulsen eingeladen wird. Am weitesten angereist ist diesmal ein Ehepaar aus dem südlichen Schwarzwald – große Freude über einen gut gefüllten Frühstückskorb.