Online-Kurse und Präsenzveranstaltungen : VHS Goch hofft auf „normales“ Semester

Goch Auch die Erwachsenenbildung war von der Pandemie betroffen, von Programmen zum Nachholen von Schulabschlüssen bis hin zu Sprachkursen. Jetzt soll es wieder mehr analoge, aber auch weiter digitale Angebote geben.

Durch das Haushaltsjahr 2020 sei die VHS Goch gut durch gekommen, sagt Theo Reintjes, und auch um das Jahr 2021 sorgt sich der Leiter des Erwachsenenbildungswerks nicht allzu sehr. „Wir sind vom Notfallfonds Weiterbildung NRW aufgefangen worden und hatten ja auch weniger Ausgaben als im Normalbetrieb“, sagt Reintjes. Die Dozenten, die in Goch, Kevelaer, Uedem und Weeze im Einsatz sind, hätten ebenfalls öffentliche Förderungen bezogen, wobei es für die VHS sehr aufwändig gewesen sei, in jedem Einzelfall den Nachweis zu führen, dass es keine anderen Ersatzzahlungen gab. Die Lehrkräfte, die – und das ist inzwischen ein großer Anteil der Unterrichtsstunden – Migranten sprachlich unterweisen, werden nach dem Sozialdienstleistungseinsatzgesetz entschädigt, Selbstständige, die im kulturellen oder Gesundheitsbereich unterwegs sind, hätten Unterstützung aus anderen Töpfen erhalten. „Darüber sind wir sehr froh.“

Inzwischen lässt die Corona-Situation wieder deutlich mehr zu, so dass Reintjes und seine Fachbereichsleiter hoffen, nach der Sommerpause weitgehend „normal“ und „face to face“ mit den Teilnehmern umgehen zu können. Fast anderthalb Jahre war das Kursgeschehen stark eingeschränkt, von Mitte Dezember bis Ende Mai gab es gar keine Präsenzveranstaltungen. Wo immer das möglich war, fanden Online-Kurse statt, auf die sich sogar eine Reihe Senioren einrichteten. Vorträge über kunsthistorische Themen oder Gesundheit waren nicht das Problem, Kreativkurse und die Mehrzahl der Sprachkurse setzt aber schon Präsenz voraus, von Exkursionen und Reisen gar nicht zu reden.

Extrem schwierig war die Situation für Migranten, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten sollen (und diese, wenn es um die Anerkennung von Asyl geht, auch ablegen müssen). Monique Kling, für den Fachbereich Integration und Sprachen zuständig, bedauert, dass mit einem Handy alleine Online-Unterricht nicht funktioniert. Online-Tutorien hätten zwar stattgefunden, sie seien aber wegen der mangelnden technischen Ausstattung nur für einige Migranten eine Option gewesen. „Die nächste Sprachprüfung ist deshalb freiwillig, nach den Ferien können wir hoffentlich wieder in Präsenz lernen“, sagt Kling.

Ein ähnliches Problem berührte den Fachbereich von Johannes Wilhelms, der für berufliche Bildung und EDV zuständig ist. In seinen Bereich fallen auch die Schulabschlüsse, die bei der VHS nachgeholt werden können. Damit die jungen Leute, die aus irgendwelchen Grünen bislang keinen Hauptschul- oder mittleren Schulabschluss gemacht haben, dem Online-Unterricht folgen können, ist ein Tablet mit Kopfhörern und Tastatur nötig. Theo Reintjes sagt ganz klar: „Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die schon mehrmals durchs Raster gefallen sind, die dürfen wir jetzt nicht hängen lassen. Es kann nicht hingenommen werden, dass junge Leute wegen mangelndem Equipment noch einmal scheitern.“ Er sei sehr froh darüber, dass er Laptops für zwei Klassen bestellen durfte; die Schüler seien meist sehr dankbar, wenn man ihnen helfe, Verpasstes nachzuholen.

Aber auch, wer nur zum Vergnügen lernt oder um fast Vergessenes aufzuwärmen, findet im neuen Heft, das analog und digital vorliegt, viele Möglichkeiten. Den Titel des Programmhefts ziert wie schon im vergangenen Semester das Motto „100 Jahre Beuys“, diesmal allerdings in blau statt in grau unterlegt. Zum Thema findet unter anderem eine Tagestour mit dem Rad durchs Kleverland statt. Freunde der Fotografie finden wieder schöne Veranstaltungen vor, ob die geplanten Fahrten zu Konzerten oder ins Theater stattfinden, kann Fachbereichsleiterin Daniela Gust noch nicht sagen. Gruppenangebote – gerade per Bus – stehen weiter unter Corona-Vorbehalt.