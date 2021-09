Denkmaltag : Führungen und Radtour zum Denkmaltag in Goch

Das Gocher Steintor mit dem kürzlich sanierten Geschichtsbrunnen davor ist ein wichtiges Dekmal der Stadt.. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GOCH Das Steintor, das Langenberghaus, das historische Rathaus – es gibt manches Gebäude, das es lohnt, sich näher anzusehen und sich informieren zu lassen. Zum Denkmaltag gibt es in Goch Führungen.

(RP) Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, werden in Goch zahlreiche Denkmäler zu besichtigen sein. Darunter natürlich auch das Steintor als Wahrzeichen der Stadt Goch sowie weitere Denkmäler in der Innenstadt sowie in Asperden, Kessel und Hommersum. Eine Übersicht aller zu besichtigenden Denkmäler in der Stadtmitte und den Ortsteilen ist in einem Flyer aufgeführt, der unter anderem im Rathaus erhältlich ist. Auch im Internet bei www.goch.de ist der Flyer verfügbar. Der Denkmaltag ist wie immer eintrittfrei, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

In diesem Jahr steht der Denkmaltag unter der Überschrift „Sein & Schein“. Hierzu passt perfekt das Langenberghaus an der Roggenstraße. Es wurde erst zu einem Fachwerkhaus, nachdem Ferdinand Langenberg das Backsteingebäude um seine berühmte Fassade erweitert hat. Auch das sogenannte Frauenhaus an der Mühlenstraße passt zu dieser Überschrift. Warum, das erläutern die Gästeführer Annette Wozny-Koepp und Franz van Well im Rahmen ihrer Stadtführungen zum Tag des Denkmals. Sie beginnen um 13 Uhr und 14.30 Uhr am Steintor. Um 15.30 Uhr werden ebenfalls am Steintor die Preise aus dem Gewinnspiel von Goch History meets Street Art vergeben.

Der Heimatverein Goch und die Plattform Cultuurhistorie Maas en Niers aus Gennep haben zudem eine grenzüberschreitende Fahrradroute ausgearbeitet. Sie führt zu Denkmälern in Goch und Gennep, zum Teil mit Besichtigungsmöglichkeit. Die Tour startet um 10 Uhr am neuen evangelischen Begegnungshaus M4 am Markt und führt zunächst zum Dorfplatz nach Hommersum. Dort übernimmt um 11 Uhr Wim van Riet aus Gennep die Gruppe und führt sie zu den Monumenten in Gennep. Gegen 17 Uhr wird die Tour insgesamt zu Ende sein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Organisiert wird der Denkmaltag in Goch von der Stadt und dem Heimatverein in Zusammenarbeit mit den Fördervereinen, den Vertretern und Freunden der jeweiligen Denkmäler.

