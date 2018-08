Asperden sucht einen neuen Schützenkönig

GOCH-ASPERDEN Am Samstag wird der Nachfolger von Andreas Strötges ausgeschossen. Eine Premiere gibt es beim Prinzenschießen.

(RP) Am kommenden Samstag, 4. August, findet das alljährliche Vogelschießen in Asperden statt. Die Amtszeit von König Andreas Strötges endet dann mit der Kirmes im September. Zuvor freut sich der amtierende König mit seiner Königin Gertrud und seinem Thron auf die Kirmesfeier in Hassum. Am letzten Sonntag im September werden König Andreas sowie Kinderkönig Florian Henkel und Kinderkönigin Hanna Geurtz dann ihre königlichen Insignien weitergeben an einen neuen Schützenkönig und die Kinderkönige.