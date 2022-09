Viel Platz zum Spielen : Grüner Schulhof der Arnold-Janssen-Schule eröffnet

Goch Fertig ist er längst, doch wegen Corona gab es bislang noch kein Fest: Die Arnold-Janssen-Grundschule hat mit dem Rhythmisierten Ganztag nicht nur eine moderne Struktur, sondern auch einen zeitgemäßen Schulhof.

Sonnenblumen für den Bürgermeister, Riesen-Merci-Schokoladen für verschiedene am Bau beteiligte Akteure, etwas Sonnenschein und im Anschluss an die Reden noch Kaffee und belegte Brötchen: Die Lehrer, Kinder, Eltern der Arnold-Janssen-Schule freuten sich, ihren neu gestalteten Schulhof endlich vorstellen zu können. Viele schöne Pausen haben sie daauf schon verbracht, das Fußball-Kleinfeld zum Kicken genutzt, die bunten Sitzgelegenheiten ausgetestet, Schaukeln, Rutschen, Klettergeräte erobert. Und bestimmt auch die Hecken und Anpflanzungen schön gefunden, die die asphaltierte Tobe-Fläche vielfach unterbrechen. Insgesamt 2150 Meter Hecke und 130 Quadratmeter Bodendecker sind’s geworden – in den Folgejahren wird die Fläche also noch wesentlich grüner werden.