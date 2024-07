Höhepunkt der Wallfahrt Reisesegen zum Abschluss der Wohnmobilwallfahrt

Manchmal sitzt ein Hund auf dem Beifahrersitz, mal ein Kleinkind, ab und zu bleibt der Sitz neben dem Fahrer auch mal frei. Dann muss sich Pater Hans Peters, der jeweils auf der rechten Seite des an ihm vorbeifahrenden Wohnmobils steht, trotz Podest ganz schön strecken und laut durchs Fenster sprechen, um den Adressaten zu erreichen. Irgendwie kommt aber wohl immer an, was er sagt: Gottes Segen möge mit den Reisemobilisten sein, auch die Mutter Maria, Arnold Janssen und alle Heiligen mögen auf die Wallfahrer aufpassen. Rund 40 Wohnmobile mit meist zwei Menschen an Bord nahmen am Sonntag am Abschluss der Reisemobilwallfahrt teil. Zuvor hatten viele von ihnen dem Freiluft-Gottesdienst an der Nierswelle beigewohnt.