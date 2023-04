Lösung für eine Übergangszeit Container-Kita im Garten von Liebfrauen

Es fehlen Kindergartenplätze, in Goch wie fast überall sonst. Das hat viele Gründe, zum Beispiel den, dass immer mehr Kinder schon als Ein- oder Zweijährige in die Kita kommen, dass einige Kommunen im Kreis Kleve Zuzugsgebiet sind und dass es viele Flüchtlingsfamilien gibt, die ihren Nachwuchs zur besseren Integration in die Betreuung geben. Die Städte und Gemeinden reagieren auf die Nachfrage, indem sie mehr Kindergärten bauen (lassen). Vor einem Jahr entschied der Gocher Stadtrat, die Trägerschaft für den benötigten neuen Kindergarten der katholischen Arnold-Janssen-Gemeinde zu übergeben. Die steckt seitdem in intensiven Planungen.