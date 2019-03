Stadtentwicklung in Goch: Brückenstraße soll wieder Allee werden

Goch Einige aufwändig renovierte alte Häuser der Gocher Brückenstraße beweisen, wie viel Charme die zentrale Straße einst hatte. CDU und SPD beantragen, wie früher Bäume anzupflanzen – eine Allee ist die Idee.

„Leblos und trist“ zu wirken dürfte ungefähr das Gegenteil von dem sein, was sich eine Stadt für eine ihrer zentralen Straßen wünschen sollte. Deshalb hoffen CDU und SPD (die gemeinsam im Rat ohnehin die Mehrheit haben) auf viel Unterstützung bei ihrem Antrag, den sie im November an den Bürgermeister stellten und der sich jetzt auf der Tagesordnung zum nächsten Bauausschuss wiederfindet: Am Donnerstag, 21. März, wird es unter anderem um die Idee gehen, aus der Brückenstraße wieder eine Allee zu machen. So wie früher oder zumindest so ähnlich.