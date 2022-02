Haushalt Goch : CDU beantragt millionenschweren Radwegebau

Goch Viele Konzepte in Goch warten auf ihre Umsetzung. Zum Beispiel sollte schnell in gute Radwege investiert werden, fordern die Christdemokraten.

GOCH Nach den Grünen macht jetzt auch die CDU-Fraktion auf Anträge aufmerksam, die sie in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag, 10. Februar, vorstellen will. Verabschiedet wird der Gocher Haushalt am Dienstag, 22. Februar. Fraktionschef Andreas Sprenger und sein Team haben eine Reihe Themen vorbereitet, die sie gerne im Programm für die nächsten Jahre wiederfinden würden. Dies sind einige der Punkte: