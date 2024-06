Ansiedlung von Tricor Das ist Gochs größte Baustelle aller Zeiten

Die Dimensionen sind für Goch beispiellos: eine riesige Fläche, eine beeindruckende Investition, Zukunftspläne, die von „nachhaltigem Wachstum“ sprechen. Auf 170.000 Quadratmeter Fläche wird seit Februar ein Projekt umgesetzt, das phasenweise 300 Menschen auf der Baustelle beschäftigte: Tricor, im bayerischen Bad Wörrishofen beheimatet, realisiert im Gewerbepark Goch-Weeze einen neuen Produktionsstandort. Im Sommer 2025 soll dort mit der Fertigung von Schwerwellpappe begonnen werden. Die RP traf auf der Baustelle den Vorstandsvorsitzenden (CEO) von Tricor, Philipp Kosloh, und den künftigen Standortleiter Georg Feltes. Der ist bereits an den Niederrhein übergesiedelt, um schon in der Bauphase ständig vor Ort zu sein, alle Gewerke zu koordinieren und mit der Akquise von Mitarbeitern zu beginnen. Das scheint im Augenblick die größte Herausforderung zu sein. „Etwa 75 Leute brauchen wir, um an den Start zu gehen, nach einem Jahr sollten es 130 sein, im Endausbau wollen wir 180 bis 200 Mitarbeiter beschäftigen“, sagt Feltes.