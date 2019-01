Historisches : Frauenpower im Gocher Karneval

Adjutantin Annika Veltkamp bei der Prinzenkür. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Annika Veltkamp begleitet während der aktuellen Session Prinzessin Lisa II. als erste weibliche Adjutantin des Gocher Karnevals.

Es dreht sich, das Karussell des Karnevals, das in diesem Jahr in der Stadt Goch in den Farben des Karnevalsclubs Concordia (KCC) Grün und Weiß erstrahlt. „Narren, Jahrmarkt, Gaukelei – ganz Goch mit Herz dabei“ lautet das Motto, und Prinz Christian II. Rothgang und Prinzessin Lisa II. Hinkelmanns absolvierten ihre ersten großen Auftritte bei Kür und Prinzentreffen mit Bravour.

Wie es Tradition ist, hat das Prinzenpaar eine große Garde um sich geschart. Ganz vorne mit dabei an der Seite der Prinzessin ist die 28-jährige Annika Veltkamp als erste weibliche Adjutantin in der Geschichte des Gocher Karnevals. Mit sieben weiteren Gardistinnen in der aktuellen Prinzengarde bringt der KCC viel Frauenpower auf die närrischen Bühnen der Weberstadt. „Frauen leisten ganz viel in den Vereinen im Hintergrund, warum sollen sie nicht auch auf der Bühne stehen“, sagt Annika Veltkamp, die bereits im Gründungsjahr der Concordia 1994 als Vierjährige bei den Minis anfing zu tanzen. Wie Prinzessin Lisa II. tanzte sie im Lauf der Jahre bei den Teenies, schließlich bei den Funken. Zusammen mit Lisa, mit der sie eine jahrelange Freundschaft verbindet, trainiert sie nun die Funken.

Die Idee, im KCC auch einmal Gardistinnen einzuführen, sei vor zwei Jahren geboren worden. Die „älteren“ Funken, die bei den Auftritten nicht mehr mittanzen, hätten sich überlegt, als weibliche Gardistinnen mit „gleichen Rechten und Pflichten“ wie die männlichen Kollegen auf der Bühne mitzumachen. „Wir haben dann ein Konzept entworfen und es dem Vereinsvorstand präsentiert. Der gab sein Okay. Entschieden hat dann die ganze Garde“, berichtet Veltkamp. Es habe durchaus auch kritische Stimmen gegeben, sagt sie, jedoch hätten sie die große Mehrheit überzeugen und begeistern können. „Wir Frauen möchten weiterhin den Verein unterstützen und repräsentieren“, betont sie. Dies bereichere den Karneval.



So sieht das auch der Vorsitzende des Festkomitees Gocher Karneval, Frank Bömler. „Ganz neu ist das nicht“, sagt er. Frauen in bestimmten Funktionen wie zum Beispiel als Sitzungspräsidentinnen seien auch in der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort aktiv. „Es liegt in der Verantwortung des prinzstellenden Vereins, wie er das macht. Wir haben kein Reglement, das weibliche Gardistinnen verbietet“, so der RZK-Chef. Natürlich gebe es auch lange gewachsene Traditionen, wie die Tatsache, dass es in Goch ein Prinzenpaar und kein Dreigestirn oder einen Solo-Prinzen gibt. Daran sei nicht zu rütteln, so Bömler.

Annika Veltkamp ist als Adjutantin zurzeit hochbeschäftigt. Nicht nur beim Aussuchen des Prinzessinnenkleides stand sie mit Rat und Tat zur Seite, die Adjutanten leisten viel Organisatorisches. Termine machen, Recherche über Orte und Vereine, die die Garde besucht, damit sich die Tollitäten ganz auf ihren Auftritt und die Reden vorbereiten können, gehören auch dazu. Prinz Christian II. Rothgang hat hierfür Norbert Ströher zur Seite. „Wir halten den Rücken frei“, sagt dieser. „Und es geht nicht alleine“, betont Veltkamp. „Wir sind ein großes Team, jeder hilft mit.“