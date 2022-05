Neue Führungen durch Goch : Stadtführung im Narrenkostüm

Annette Wozny-Koepp schlüpft als Stadtführerin in verschiedene Rollen. Foto: Stadt Goch Foto: Stadt Goch

GOCH Gästeführerin Annette Wozny-Koepp hat die Corona-Pause zur Ausarbeitung einer neuen Themenführung genutzt. Diese feiert jetzt Premiere, führt vom Mittelalter in die Neuzeit und ist nichts für zarte Seelen.

Sie fühlt sich in der weiten Welt, die sie auf vielen abenteuerlichen Reisen besuchte, genau so wohl wie in der nächsten Nachbarschaft, zum Beispiel im Zentrum der Stadt Goch, deren Geschichte sie sehr gut kennt. Womit auch ihr Ehemann Hans-Joachim Koepp, früherer Archivar der Stadt und Autor diverser heimatlicher Schriften, zu tun haben dürfte. Annette Wozny-Koepp ist seit vielen Jahren als Gästeführerin aktiv, um Einheimischen wie Auswärtigen die Besonderheiten Gochs vorzustellen. Die Corona-Zwangspause hat sie genutzt, um neue Themenführungen auszuarbeiten. Mitte Mai geht es los mit dem aufgefrischten Programm.

Am Samstag, 14. Mai, ab 15 Uhr heißt es „Aus mit dem Graus“. Die 90-minütige Führung spiegelt die Zeit vom finsteren Mittelalter bis zur illustren Neuzeit wider. Sie soll hochspannend sein, doch nichts für zarte Seelen, sagt Wozny-Koepp. Denn neben recht amüsanten Geschichten hatte das Mittelalter sehr grausame Facetten. Tickets gibt es für fünf Euro pro Person bei der Kultourbühne Goch im Rathaus unter Telefon 02823 320202 oder per E-Mail: kultourbuehne@goch.de. Startort ist das Haus zu den Fünf Ringen an der Steinstraße. Die Führung findet auch am Samstag, 21. Mai, um 11 Uhr statt. Auch für diesen Termin kann man sich bereits anmelden.

Die Gästeführerin schlüpft bei diesen Anlässen in ein Narrenkostüm, das ihr hilft, die strikte Einhaltung der Regeln der mittelalterlichen Ständeordnung zu durchbrechen. Denn nur ein geschickter Hofnarr konnte tun und sagen, was andere nicht einmal zu denken wagten. Anhand von unterhaltsamen Geschichten eine Stadt kennenzulernen und zusätzlich durch die mittelalterliche Gewandung der Gästeführerin das Gefühl zu bekommen, als Pendler zwischen verschiedenen Zeitepochen unterwegs zu sein, das erwartet die Teilnehmer von „Aus mit dem Graus“.

So geht es mit lebendigen Geschichten und lebendiger Geschichte durch die einst so betuchte Stadt Goch. Kurzweilig wird den Zuhörern vermittelt, wie schaurig und barbarisch sich so manches dort zugetragen hat, aber auch, welch wunderbare Lichtblicke dieses Zeitalter und die Entwicklung zur Neuzeit mit sich brachten. Die Themen reichen von mittelalterlichen Bestrafungsmethoden über „schwarze und weiße Magie“ bis hin zu tragischen Momenten, hervorgerufen durch diverse Seuchen. Die Gläubigkeit der Menschen reichte so weit, dass sie die Schuld – als Zeichen des „Zornes Gottes“ – bei sich suchten und in Tanzwut flüchteten, die bis zur Ekstase führte. Wie sich „gute Manieren“ im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss von Freiherr von Knigge wandelten oder welche Erfindungen im Mittelalter gemacht wurden, sind ebenfalls faszinierende Kapitel.