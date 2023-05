Jugendhilfeeinrichtung in Goch Nach 35 Jahren im Anna Stift hört Norbert Pastoors auf

Gut möglich, dass er auch ein wenig stolz ist über das Erreichte, aber das so zu formulieren, ist nicht Norbert Pastoors‘ Sache. Vielmehr ist er dankbar dafür, einer Einrichtung anzugehören, in der er viel Gestaltungsspielraum hatte und immer das Gefühl, dass die Energie, die er investierte, auf fruchtbaren Boden fiel. Der langjährige Leiter des Anna Stift Goch geht Ende Juni in Rente. Dann ist er etwa 35 Jahre an der Spitze der Gocher Jugendhilfeeinrichtung tätig. Die Nachfolge ist geregelt, ein Mann aus dem eigenen Haus übernimmt: Dirk Jasik, das hat das Kuratorium schon 2022 entschieden. An seiner Seite bleibt als Stellvertreterin Sabine Vos.