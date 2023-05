Mobilität in Goch Neues Konzept für E-Roller der Stadtwerke

Aus „Goch´n´Roll“ ist der „mobilmacher“ geworden, mit einigen Änderungen im Mietsystem. „Die E-Roller bieten für kurze Strecken in Goch die perfekte Alternative zur Nutzung eines Autos. Der Autoverkehr in der Innenstadt wird reduziert und die Umwelt durch die E-Roller geschont“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Carlo Marks. „Wir behalten das Prinzip der Vermietung für unsere E-Roller bei und setzen es in neuer Form um.“ In der Vergangenheit hatten die Stadtwerke Goch vermehrt mit großen Vandalismusschäden an den E-Rollern zu kämpfen. Abgetretene Außenspiegel, Schäden durch mutwilliges Umstoßen der Roller bis hin zum kompletten Versenken von zwei Fahrzeugen in der Niers sind hierfür nur einige Beispiele.