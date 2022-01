Bewerbungen möglich : Quereinsteiger eingeladen in Gaesdoncker Oberstufe

Goch Für Schüler mit einem guten Realschulabschluss kommt auch der Besuch einer gymnasialen Oberstufe in Frage. Ab sofort können sich Schüler mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe am Internatsgymnasium Gaesdonck bewerben.

Schüler der 10. Klassen (oder der 9. Klasse an G8-Gymnasien), die dieses Schuljahr mit einem mindestens guten mittleren Schulabschluss abschließen, können sich ab sofort wieder zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch am Collegium Augustinianum Gaesdonck anmelden. Es führt als sogenannte staatlich anerkannte Ersatzschule auch Quereinsteiger in drei Jahren zum Abitur, bietet jedoch als private Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft gerade in der Oberstufe ein Angebot, das in Teilen weit über den normalen Lehrplan hinausgeht. Oberstufenkoordinator Thorsten Kattelans betont, dass die motivierten Kollegen niemanden alleine lassen, wenn er Unterstützung benötigt. Für viele Quereinsteiger dürfte zudem die breite Auswahl vergleichsweiser kleiner Leistungskurse attraktiv sein. Auch eine gute technische Ausstattung aller Klassenräume und eine zeitgemäße digitale Infrastruktur mit schnellem WLAN auf dem ganzen Campus sind vorhandeng. Stolz ist Kattelans auf die drei Exzellenzkurse, die Oberstufenschüler zusätzlich zum normalen Unterricht belegen können. Die gebührenpflichtigen Advanced Classes in den Bereichen „Arts & Design“, „Business Economics“ und „Medical Science“ bereiten die Schüler schon vor dem Abitur intensiv auf ein späteres Studium oder eine Ausbildung in diesen Feldern vor. Zusätzlich profitieren alle Gaesdoncker von der besonderen Infrastruktur mit eigener Musik- und Kunstschule und diversen Sportangeboten. Interessierte Schüler können unter www.gaesdonck.de/quereinstieg2022/ Bewerbungsunterlagen anfordern.