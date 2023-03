Politik in Goch Pro und Contra Röhrenrutsche – Kesseler regen sich auf

Goch-Kessel · Die Stadt hatte eine Rutsche von einem Spielplatz in Kessel abgebaut, weil in ihr Lärm entsteht, der die Nachbarn stört. Nun trauern die Kinder. Die CDU-Fraktion im Rat will ihnen helfen.

Das Spielgerät war anscheinend der große Renner auf dem Spielplatz an der Josefstraße in Kessel. Eine Röhrenrutsche, dunkel und abenteuerlich und mit der Besonderheit, dass es ordentlich hallte, wenn darin Geräusche entstanden. Die Kinder fanden’s toll, die Anwohner nicht. Deshalb hat der Kommunalbetrieb im vergangenen Herbst die Röhrenrutsche durch eine normale Rutsche ausgetauscht. Was die Kesseler Kinder, die die ersten sonnigen Tage des Jahres auf den Spielplatz lockten, sehr bedauern. Ihre Eltern sind der Ansicht, das schmerzlich vermisste Gerät sollte wieder montiert werden, und die örtliche CDU unterstützt sie darin. Marc Groesdonk von der CDU-Fraktion begründete einen entsprechenden Antrag im jüngsten Bau- und Planungsausschuss. Es wurde intensiv diskutiert und schließlich abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass die Unterstützung einzig durch die SPD-Fraktion nicht ausreichte.