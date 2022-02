Verkehrssicherheit in Goch : Kesseler möchten Tempo-Warnung schon am Dorfeingang

Goch Kaum jemand hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen an der Kranenburger Staße, klagen Anlieger. Ein Dialogdisplay könnte helfen. Es sollte dann aber an der richtigen Stelle stehen, finden sie.

Denn Kessel ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. „Früher waren unsere alten Zollhäuser die letzten vor der Einmündung zur Bundesstraße, aber inzwischen gibt es ja auch die Neubausiedlung am Seeweg, am Klosterweg und die Zufahrt zum Haus am See. Die Kranenburger Straße ist entsprechend stark befahren“, berichtet Paufler. Erschwerend komme hinzu, dass die dicken Straßenbäume die Sicht stark behindern. „Aus den Ausfahrten hier kommt man kaum heraus. Da macht es einen Unterschied, ob der Verkehr mit 30, 40 oder mit mehr als 50 Stundenkilometern vorbei rauscht“, sagt Marie-Luise Paufler. Missachtet werde das Tempolimit übrigens in beiden Richtungen häufig. Pauflers Nachbar Heinz-Jürgen Skugobius sorgt sich nicht zuletzt um die kleinen Kinder in der Nachbarschaft. Für die sei der Verkehr besonders gefährlich.