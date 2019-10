Uedemerbruch : Leute wieder für Kirche begeistern

Der nächste „moderne Gottesdienst“ findet am 17. November in Uedmerbruch statt.

Man setze sich ein, weil Althergebrachte die Leute auf Dauer alleine nicht mehr ausreiche. Man wolle die Leute wieder heran holen und für Kirche begeistern. Und selbst auch wieder mehr begeistert werden, so die sechs Frauen. Schließlich seien auch sie, die sie regelmäßige Kirchgängerinnen seien, auf der Suche nach einer moderneren Interpretation, die die Gläubigen anspricht und etwas Frische in sich trägt. Dabei zielen sie in der Gestaltung nicht vorrangig auf Jugendliche und junge Erwachsene. Sie wollen alle Mitglieder der Pfarrgemeinde mit ihren Ansätzen ansprechen. Da werden Farbspiele als Beleuchtungselemente eingesetzt, auch mal Filmsequenzen gezeigt, wie man in den vergangenen MOGOttesdiensten erleben konnte, die das Team seit 2017 gestaltet hat.