Goch und Uedem Das ist die neue Koordinatorin für den Pastoralen Raum

Die neu gebildeten Pastoralen Räume, in denen mehrere Pfarreien eng miteinander arbeiten und sich auch personell ergänzen, haben auch Anforderungen an die Leitungsstruktur. Das Miteinander der Gemeinden muss koordiniert werden. Eine solche Koordinatorin im Pastoralen Raum Goch-Uedem ist nun Andrea Spans, pädagogische Mitarbeiterin im katholischen Kreisbildungswerk (KBW) Kleve. Sie wird damit Teil eines Koordinierungsteams, das in jedem Pastoralen Raum gebildet wird. Noch ist es schwierig, ihre konkreten Aufgaben zu beschreiben, aber sie geht die Sache mit Elan und Freude an.