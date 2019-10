Weeze : 11. Grünkohl-Woche im Kreis Kleve: Start am Airport

Grünkohl in allen Variationen gibt es bald wieder. Foto: WfG Kreis Kleve

Goch-Weeze Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve nimmt noch weitere Anmeldungen von Anbietern entgegen.

(RP) Wenn es am Niederrhein kalt wird, freuen sich Einheimische und Gäste gleichermaßen auf eins: Nach und nach schleichen sich wieder diverse Grünkohl-Gerichte auf die Speisekarten der Gasthäuser und Hotels. Denn das deftige Gericht isst man nun mal gerne an Niederrhein. Und eine kleine touristische Prägung gehört ebenfalls dazu: Die „Grünkohl-Woche im Kreis Kleve“, welche im vergangenen Jahr mit vielen Interessierten Jubiläum feierte, wird nun zum elften Mal an den Start geht. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve organisiert gemeinsam mit dem DEHOGA Nordrhein und der hiesigen Fleischer-Innung diese beliebte Aktion. Vom 22. bis 29. November bieten teilnehmende Restaurants, Metzgereien und Gemüsehändler Gerichte rund um den Grünkohl an – von der klassischen Zubereitung des Wintergemüses mit Kassler und Mettenden bis hin zum Flammkuchen und Muffins mit Grünkohl sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für jeden Grünkohl-Liebhaber ist hier was dabei.

Die Eröffnung der Grünkohl-Woche findet in diesem Jahr am Freitag, 22. November, ab 12.20 Uhr mit einem Grünkohl-Essen im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Wirtschaftsjunioren im Kreis Kleve am Airport in Weeze statt.