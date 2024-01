Landwehr in Pfalzdorf Wer möchte eine alte Volksschule kaufen?

Goch-Pfalzdorf · Auch fast 60 Jahre nach ihrem Ende sieht die frühere Schule an der Landwehr in Pfalzdorf noch fast so aus wie damals. Der derzeitige Eigentümer möchte das Gebäude verkaufen, vielseitige Nutzung sei möglich. Zeitzeugen erinnern sich an das Lernen in der Zwergschule.

18.01.2024 , 19:32 Uhr

Hinter den großen Fenstern erstreckt sich das Klassenzimmer, in dem bis zu 40 Kinder der ersten bis achten Klasse miteinander lernten. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik