Goch : Mit Bollo durch den Schultag

Goch Wer eine Brückenklasse der Förderschule in Goch besucht, hat besonders viel Betreuung nötig – manchmal auch solche auf vier Pfoten. Das Projekt von Anna Stift und Schule kommt bei allen Beteiligten gut an.

Wer die Astrid-Lindgren-Schule in Goch besucht, hat besonderen Förderbedarf. Im sprachlichen Bereich, im Lernen oder in der emotionalen und sozialen Entwicklung. Einige dieser Kinder benötigen besonders intensive Betreuung in kleinen Lerngruppen. Für sie gibt es zwei „Brückenklassen“, in der ein Tandem aus Lehrerin und Sozialarbeiterin bis zu acht Kinder unterrichtet. Zusätzlich haben die Mädchen und Jungen einer dieser Klassen einen ganz besonderen Unterstützer: den Australian-Shepherd-Rüden „Bollo“, der ein besonders beliebter „Mitschüler“ ist.

„Tiergestützte Pädagogik“ nennt sich so etwas und findet immer mehr Anerkennung. Dirk Jasik und Sabine Voß vom Anna Stift finden es schön, dass ihre Kollegin mit ihrem netten Hund so guten Zugang zu den Schülern hat. Ihr Einsatz wird im Rahmen der Hilfeplanung für jedes Kind mit Förderbedarf vom Jugendamt bezahlt. Übrigens engagieren sich die Pädagogen der Brückenklassen einmal in der Woche auch noch nachmittags. Beim RP-Besuch wurde zum Beispiel in der Küche gearbeitet: Badekugeln für den Adventsbasar am 30. November standen auf dem Stundenplan. Und Bollo sah zu – allerdings von der Tür aus, denn was die Hygiene angeht, gibt es keine Ausnahme: Bollo ist ein Tier und darf deshalb nicht in die Küche. Gegen ein ruhiges Stündchen hat der Hund jedoch nichts. „Am Nachmittag ist er meistens ganz schön platt. Wie die Kinder“, sagt Lioba Kühne.