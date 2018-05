Goch: Ameland - Perle im Meer

Info

Schicken Sie uns Ihre Amelanderinnerungen

Aufruf Auch aus der Region sind im Laufe der Jahre viele Ferienlager auf Ameland organisiert worden. Freizeiten, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Erinnern Sie sich auch noch an Ihre Ferien auf Ameland? Dann berichten Sie uns davon.

Zuschicken Schicken Sie uns Ihre Erlebnisse als kurzen Text und am liebsten noch mit einem Foto von damals an geldern@rheinische-post.de zu. Oder per Post an die Redaktion, Markt 12, 47608 Geldern. Wir werden das Material sichten und Beiträge in der RP und auf RP-Online veröffentlichen.