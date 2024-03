Sonntag öffnen Geschäfte So bunt ist der Streetfood-Markt am Wochenende in Goch

Veranstalter des Streetfood-Frühlings war die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft Go! in Zusammenarbeit mit dem Werbering. So hatten viele Geschäfte am Samstagnachmittag und auch am folgenden verkaufsoffenen Sonntag geöffnet und luden zum Bummeln ein. „Wir waren eigentlich nur zum Einkaufen gekommen“, sagten Esther und Grace aus dem niederländischen Gement. Jetzt standen sie bei Pommes und einem Glas Weißwein, in dem die Frühlingssonne sich spiegelte, an einem Stehtisch, genossen die gute Musik und die schöne Stimmung.