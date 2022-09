Volksfest in Goch : Hommersum feiert ein Wochenende lang Kirmes

Volksfest in Goch

Der Stand der Feuerwehr ist in Hommersum traditionell gut besucht – von Kindern wie von Erwachsenen. Foto: Feuerwehr

GOCH-Hommersum Der Heimat- und Verschönerungsverein hatte die Federführung bei der Organisation des zweitägigen bunten Treibens mit Attraktionen für jung und alt.

(manko) Die Hommersumer Vereine sorgen am Wochenende 24. September und 25. September wieder dafür, dass das ganze Dorf Kirmes feiern kann. Federführend bei der Planung und Organisation ist in diesem Jahr der Heimat- und Verschönerungsverein.

Los geht’s am Samstag: um 20 Uhr beginnt der Disco-Abend mit Hits aus den 80er und 90er-Jahren. Eine Besonderheit: Gäste über 16 und unter 30 Jahren haben freien Eintritt.

Der Sonntag gehört dann der ganzen Familie: ab 14 Uhr bieten die örtlichen Vereine aus Hommersum den Kindern diverse Stände mit Geduldsspielen und Geschicklichkeitsspielen an. Für die „Großen“ ist ein Bierkasten-Drücken vorgesehen, bei dem es auf Kraft und Körperbeherrschung ankommt.

Die Cafeteria im Festzelt wird wie gewohnt die besten Kuchen aus den Hommersumer Backöfen im Angebot des Tages haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Dörfchen Hommersum nicht nur zum Erntedankfest am darauffolgenden Wochenende, dem 1. Oktober und dem 2. Oktober, sondern auch am letzten Wochenende im September zu besuchen, wenn das ganbze Dorf zwei Tage lang einen bunten Jahrmarkt feiert.