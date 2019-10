Pfalzdorf : Prächtiger Erntedankzug zieht durch Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf Am Samstag zieht der Erntedankzug durch die Straßen von Pfalzdorf.

(RP) „Beim Erntedankfescht uff de Palz doa kannschte was erläwe!", wie die Pfälzer sagen. Und es ist sicher: "Beim Erntedankfest in Pfalzdorf da kannst Du was erleben!" So lädt das Pfalzdorfer Erntedankkomitee am Samstag, 5. Oktober, herzlich zum Erntedankfest am Pfälzerheim (Kirchstr. 105) ein. Schon um 9 Uhr können die schwersten selbst-gezogenen Früchte zum Wettbewerb abgegeben werden. Bis 11 Uhr entscheidet sich wer gewinnt. Die schwerste Zucchini bekommt einen Extrapreis! Im Pfälzerheim lockt ein Markt mit Selbstgemachtem - schön und lecker, bei dem Initiativen, Vereine und Heimwerker Ihre Produkte anbieten. Die Kinder können auch schon ab 11 Uhr zum Kinderspaß und dort Basteln und Spielen.