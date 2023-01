50 neue Wohnungen geplant Am Ostring in Goch entstehen große neue Mietshäuser

Wenn man vom Ostring spricht, müssen sich Gocher so langsam daran gewöhnen, einen Teil der Innenstadt-Umfassung zu meinen, der so noch nicht im Bewusstsein verankert ist: Der Ostring endet nämlich nicht mehr an der Pfalzdorfer Straße, um dort den Charakter einer Ortsumgehung zu verlieren. Er führt jetzt am Kindergarten und am neuen Altenheim vorbei auf einen Kreisverkehr zu, von dem aus man zum Emmericher Weg durchfahren und in einigen Jahren die Bahntrasse überqueren kann, um nahe der Stadtwerke zur Klever Straße und auf den Nordring zu gelangen. Dann ist der Ringschluss vollendet. Schon jetzt aber heißt das Stück Straße hinter dem Kreisverkehr Pfalzdorfer Straße, der derzeit fertig gebaut wird, Ostring. Und dort entsteht Geschosswohnungsbau in einer Größe, die es in Goch nicht oft gibt – vorrangig am Ring.