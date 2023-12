Im Krankenhaus Goch So läuft ein Nähkurs für angehende Mediziner

Sie haben zehn Semester studiert, die meisten Prüfungen geschafft, nun muss zur Theorie die Praxis kommen. Das so genannte Praktische Jahr (PJ) der Mediziner-Ausbildung leisten viele junge Leute in einem der Häuser des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, denn die Einrichtung ist eines der Lehrkrankenhäuser der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Klinikum engagiert sich damit in der praktisch-klinischen Ausbildung von Medizinstudenten während des letzten Jahres ihres Studiums. Derzeit besuchen einige der Teilnehmer einen „Nähkurs“: Nicht nur (angehende) Chirurgen sollten die wichtigsten Techniken beherrschen, um den Patienten mit später „schönen Narben“ zu erfreuen.