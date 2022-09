Stadtentwicklung : Hinterm Bahnhof soll gebaut werden

Goch Die Stadt Goch will zwischen der Bahnlinie und dem Emmericher Weg weiteres Bauland schaffen. Dort soll nach den Plänen der Verwaltung auch Platz für Kindergarten und Stadtbücherei sein.

Der Bau- und Planungsausschuss am Dienstag, 27. September, will den Aufstellungsbeschluss zu einem interessanten neuen Wohngbebiet fassen: Auf der anderen Seite des Gocher Bahnhofs soll zwischen den Gleisen und dem Emmericher Weg ein weiteres neues Wohngebiet entstehen. Bislang wird die Freifläche zum ungeregelten Abstellen von Fahrzeugen genutzt, lange Zeit herrschte dort zudem Wildwuchs und nutzte die Bahn das Gelände zum Ablegen von Baumaterial für die Sanierung der Bahnlinie. Inzwischen ist alles geräumt, es wird offensichtlich, wie viel ungenutzter oder unter Wert genutzter Raum dort existiert.

„Die Fläche besitzt seit Jahren für die zentral gelegene Lage die untergenutzte Funktion einer Stellplatzanlage. Insbesondere die Nähe zum Gocher Bahnhof sowie der fußläufigen Verbindung zum Gocher Stadtkern sowie des neuen Stadtquartiers ,Neu-See-Land‘ begründet eine Überplanung der bestehenden Situation, um den Bereich in seiner städtebaulichen Funktion aufzuwerten“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Weiter wird darauf verwiesen, dass der anstehende Ringschluss (Anbindung des Ostrings an den Nordring) sowie die Aufhebung des höhengleichen Bahnüberganges im Bereich der Kalkarer Straße für das Plangebiet relevant seien, Wie berichtet ist davon auszugehen, dass dr Verkehr an der Kalkarer Straße und den Nebenstraßen deutlich abnehmen wird, wenn der Ring komplett zur Verfügung steht. Auch die Lärmimmissionen sollten deutlich sinken. Durch den Wegfall des Bahnübergangs für Autos – es wird nur einen Tunnel für Radfahrer und Fußgänger geben – werde die Wohnqualität deutlich steigen.

Was ein Plus für das entstehende Wohngebiet sei: Nur ein paar Meter bis zum Bahnhof und zu den dort abfahrenden Bussen machen es Menschen, die auf den öffentlichen Personennahverkehr setzen, leicht. In größeren Wohnkomplexen dürften Etagenwohnungen verschiedener Größen entstehen, das Baugebiet erlaubt im Abschnitt 1 nahe der Pfalzdorfer Straße eine Zwei- bis Dreigeschossigkeit mit einer Gebäudehöhe von maximal 12 Metern, im hinteren Bereich (Richtung Kleingartenanlage) eine Zweigeschossigkeit mit einer Gebäudehöhe von maximal neun Metern. Dieser hintere Bereich dürfte übrigens der Ort für den neuen Kindergarten der katholischen Kirche werden. Ins selbe Gebäude soll die Stadtbücherei mit einziehen. Das Thema war vor den Sommerferien allerdings von der Tagesordnung genommen wurde, nachdem die CDU-Fraktion sich beklagt hatte, in die Überlegung nicht einbezogen worden zu sein. Den Kommunalpolitikern gefiel unter anderem die Nähe zu den Gleisen nicht. Allerdings wird es nach den Unterlagen eine feste Mauer als Lärmschutzwand entlang der Bahnlie geben. Zudem müssen die Gebäude in Richtung der Gleise entsprechend schallgedämmt werden.