Kino : Goli zeigt Biografie der Soul-Queen Aretha Franklin

Goch Um die Queen of Soul, die 2018 gestorbene Aretha Franklin, geht es im Film Respect, den das Goli Kino am Wochenende 5./6. Februar zeigt. Nachmittags gibt es einen Disney-Kinderfilm.

Encanto erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort. Die Magie des Encanto hat jeden in der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis zu Heilkräften – jeden außer Mirabel. Doch ausgerechnet Mirabel erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann. Keine Frage, dass das gelingen wird. Der Eintritt zum Familienfilm kostet vier Euro. Popcorn und Getränke sind ebenfalls zu haben.