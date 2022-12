Traditionelles Treffen Warum in Goch an Weihnachten Pferde gesegnet werden

Goch-Kessel · Die Pferdesegnung am 2. Weihnachtsfeiertag hat Tradition in Goch. In diesem Jahr kamen allerdings weniger Teilnehmer als sonst. Die Botschaft hat aber weiterhin Bestand.

26.12.2022, 17:27 Uhr

Es braucht nervenstarke Pferde, um unter so vielen Artgenossen und Reitern die Ruhe zu bewahren und sich den Segen des Geistlichen abzuholen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Von Stephan Derks