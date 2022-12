(nik) So ganz trauen die Presbyter dem Braten noch nicht: Zwar hat Corona aktuell seinen Schrecken verloren, aber um womöglich große Vorbereitungen im Ernstfall nicht noch einmal umkrempeln zu müssen, haben die Organisatoren des traditionellen „Weihnachtszauber unterm Geusendaniel“ beschlossen, etwas kleiner zu feiern. „Ein Weihnachtszauber light gewissermaßen“, sagt Britta Gemke. Gemeinsam mit Uwe Weinert, beide sind Presbyter der Gemeinde, informierte sie über die Pläne für Samstag, 17. Dezember. Der kleine Posaunenengel, der an die Geschichte der Reformation am Niederrhein erinnert, lädt alle Menschen, die in der Vorweihnachtszeit gerne ein paar besinnliche Stunden miteinander verbringen wollen, gerne in den Gemeindegarten ein.