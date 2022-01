Am 16. Januar : Anmeldungen zum TV-Gottesdienst aus Goch

Goch Der Fernsehgottesdienst im ZDF am Sonntag, 16. Januar, wird ab 9.30 Uhr aus der St.-Vincentius-Kirche in Goch-Asperden übertragen. Er wird geleitet von Pfarrer Uchenna Aba.

Zur Teilnahme an dem Gottesdienst vor Ort ist eine Anmeldung notwendig, diese ist unter www.gocherland.de/gottesdienste möglich. Pfarrer Aba, der von den meisten Menschen „Uche“ genannt wird, war bereits im vergangenen Jahr im ZDF zu sehen. In der Doku-Reihe „37 Grad“ wurde der aus Nigeria stammende Priester in dem Beitrag „Gastarbeiter Gottes“ porträtiert. Im September des vergangenen Jahres war er zu Gast im Podcast „kannste glauben“ des Bistums Münster. Im Gespräch mit Ann-Christin Ladermann erzählt er dort unter anderem über sein Leben in Deutschland und die Unterschiede zur Gottesdienstfeier in Afrika. Die Episode des Bistums-Podcasts mit Uchenna Aba ist im Internet auf www.kannste-glauben.de abrufbar.