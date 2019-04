Sonntag in Kalkar : Am Sonntag vor Ostern ist Frühlingsmarkt in Kalkar

Am Sonntag vor Ostern ist Frühlingsmarkt in Kalkar

Sonntag in Kalkar

Das Frühlingsfest steigt in Kalkar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KALKAR Sehr beliebt ist die Fahrradversteigerung, aber auch ein großes Klettergerüst auf dem Marktplatz und vielseitige Leckereien locken kleine und große Besucher.

o muss es sein, wenn eine Veranstaltung gelingen soll: auf Bewährtes setzen, aber ruhig mal Neues hinzunehmen. Nach diesem Motto verfährt die Stadt Kalkar, die auf das Datum des 14. April eine weitere Ausgabe ihres beliebten Frühlingsmarkts gelegt hat. Der kommende Sonntag ist zugleich der erste verkaufsoffene Sonntag und auch für die Radfahrer immer interessant. Denn zur Saisoneröffnung gibt es wie in jedem Jahr die traditionelle Fahrradversteigerung der Kalkarer Pfadfinder. Der Marktplatz ist - wie fast immer in Kalkar - das Herz des Events, aber auch in den Straßen darum herum wird einiges los sein. Für Bürger wie für Besucher.