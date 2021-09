Goch : Street-Food und Live-Musik in Goch

Auf Papas Schultern ist der Kartoffel-Snack vor Langfingern sicher – bloß nicht vor dem hungrigen Kind. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Leckereien vorwiegend pikanter Ar, aber auch Süßes gibt es wieder beim Street-Food-Event auf dem Gocher Marktplatz. Am Samstag und Sonntag sind alle Gocher und Besucher dazu eingeladen. In der Stadt wird viel los sein.

Coronabedingt wandert der Gocher Street-Food Frühling dieses Jahr in den Herbst. Am Samstag, 11. September von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 12. September von 12 bis 18 Uhr können die Besucher auf dem Marktplatz in Goch wieder die zahlreichen kulinarischen Stände, Buden und Trucks erkunden. Ohnehin ist an diesem Wochenende in der Stadt viel los, denn es ist ja auch Denkmaltag und die Preise fürs Gewinnspiel des Streetart-Festivals werden vergeben.

Die Besucher des Street-Food-Events dürfen sich auf Pasta, Asia Food, Burritos, Pulled Pork, Vegetarisches, Schwäbisches, Burger, Crepes und viel Neues freuen. Zu erwarten sind 14 Verkaufsstände. Der Sonntag, 12. September, ist zu dem verkaufsoffen und lädt zwischen 12 Uhr und 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel durch die Gocher Innenstadt ein. Veranstalter ist das Gocher Stadtmarketing. An beiden Tagen sorgen die Einzelhändler des Werberings für die Unterhaltung. Ein Entertainer wird sowohl Samstag als auch Sonntag live zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum „Golden Oldies“ spielen.

Da am Samstag das evangelische Begegungshaus M4 öffnet, wird unter der Leitung der Kirchenmusikerin Franziska Mesch die, für dieses Ereignis gegründete Projektband auftreten. Von neuer geistlicher Musik bis hin zu Abba ist alles dabei. Das alte Gemeindehaus wurde vollständig abgerissen und das neue Gebäude an gleicher Stelle aufgebaut. Das neue Bauwerk trägt heißt nun evangelisches Begegnungshaus, kurz M4 - eine Referenz an die Adresse.

Zum Abschluss des ersten Tages wird ab circa 19.30 Uhr die Uedemer Band „From Major to Minor“ auftreten. Die vierköpfige Band präsentiert dem Publikum Songs aus den Genres Indie, Pop und Folk. Die Kita-Kinder der evangelischen integrativen Kindertagesstätte haben am Sonntag ihren großen Auftritt. Sie werden dem Publikum ein buntes Programm aus Musik und Tanz vorstellen. Die KwaKbergband aus Nimwegen wird ebenfalls auf der Marktplatz-Bühne für Unterhaltung sorgen. Das Dweil Orches, bestehend aus 22 Mitgliedern war schon öfter in der Gocher Innenstadt zu Gast. Ebenfalls für den zweiten Tag des Street-Food Festes ist die Prämierung der Stadtradeln-Teams in den jeweiligen Gewinnkategorien geplant.

Auf die Frage, weshalb das Street-Food Fest trotz Corona stattfinden kann, während Flachsmärkte und Herbstkirmes abgesagt wurden, verweist Torsten Matenaers, Pressesprecher der Stadt, ganz klar auf die Anzahl der Besucher. „Mehr als 2500 Besucher gleichzeitig sind nicht erlaubt, der Flachsmarkt und auch zeitweise die Herbstkirmes verzeichnen aber mehr“, erklärt er. Das sei schlichtweg nicht zu kontrollieren: „Ein eingezäunter Flachsmarkt? Das geht nicht.“ Er deutet aber die Idee einer kleinen, abgewandelteren Version einer Herbstkirmes an.

(RP)