Am neuen Ostring Das Gocher Altenheim Mea Optima wird behutsam aufgebaut

Die Vorbehalte waren groß, als bekannt wurde, dass sich ein neues Seniorenzentrum in Goch ansiedeln würde. Nicht in kirchlicher Trägerschaft, auch nicht klein und privat, sondern ein Haus einer Gruppe. Man hörte den einen oder anderen Namen mit nicht ganz zweifelsfreiem Leumund, es wurde schließlich die WH-Care-Gruppe aus Garbsen bei Hannover. Die Holding betreibt sogenannte Lebens- und Gesundheitszentren für vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege und Servicewohnungen. In Goch gibt es klassische Altenheimplätze und Mietwohnungen, deren Bewohner sich die benötigten Dienstleistungen dazu buchen können. Das Haus liegt am verlängerten Ostring zwischen neuem Aldi-Markt und dem Baugebiet Neu-See-Land. Seit einem halben Jahr ist es in Betrieb.