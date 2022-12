Noch bis Mittwoch Altenheim der Bruderschaft Goch veranstaltet eigenen Weihnachtsmarkt

Richtig kalt war es in den vergangenen Tagen, „sicherlich grenzwertig für viele unserer Bewohner“, weiß Björn Benning. Aber verpassen wollte und will das Ereignis dennoch kaum jemand. Wer irgend kann, lässt sich mit dem Rollstuhl nach draußen schieben und genießt (vorzugsweise alkoholfreien) Punsch und warme Waffeln. An einem Stand (die Büdchen wurden kürzlich noch für den Gocher Weihnachtsmarkt genutzt) kann Selbstgebasteltes erworben werden. Einige Mieter der Seniorenwohnungen und Bewohner des Altenheims haben schöne Bilder gemalt, es wurden Strümpfe gestrickt, Liköre angesetzt, Plätzchen gebacken. Die Küche des Heims hat sich dabei kräftig engagiert. Am Wochenende war der bekannte Gocher Christoph Krott mit seiner Band vor Ort und spielte unter einer Wärmelampe gut gelaunt Weihnachtliches.