Radtourismus : Plan: Alleenradweg an der Boxteler Bahn

Goch Im Kreis Wesel wird die Trasse längst genutzt, und auch die Niederländer ermöglichen das Radeln entlang der Strecke. Nun wollen auch die Heimatvereine der Stadt Goch den Lückenschluss des Alleenradwegs ermöglichen.

Aufgegebene Bahntrassen sind entweder nutzlos oder können umgewidmet werden. Sehr gerne für freizeitliche Belange wie etwa Radwege. Die Gocher Heimatvereine – der für die Stadtmitte, der für Asperden und der für Hommersum – beantragen jetzt, entlang der Linie der früheren Boxteler Bahn einen Alleenradweg und Wanderweg anzulegen. Die Sache wurde in die Tagesordnung des nächsten Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 18. Juni, aufgenommen.

Es geht um einen Weg, der über die stillgelegte Boxteler Bahn von der Kettelerstraße in Goch bis zur Kendelbrücke am Möhlenbruch in Hommersum führen könnte. Das bedeutet, dass die Strecke mitten durchs ehemalige Industriegebiet führen würde. Etwa hinter dem Klärwerk liegt die Brücke, die heute Fußgängern und Radlern vorbehalten ist und an deren breitem Unterbau noch ablesbar ist, dass hier früher eine Eisenbahn fuhr.

Die Boxteler Bahn war ab 1873 bis zum Ersten Weltkrieg ein wichtiges Teilstück der meistbefahrenen Ost-West Verbindung zwischen den Metropolen London, Berlin und St. Petersburg. Es wurden sowohl Personen als auch Güter transportiert; der schnelle „Blaue Brabant“ erreichte einige Berühmtheit. Im Jubiläumsjahr der Bahn hatte der Heimatverein Goch gerade eine Postkartenausstellung organisiert, erst vor wenigen Tagen gab es an der Fußgängerbrücke über die Kendel in Hommersum eine kleine Feierstunde. Schon länger existiert eine 155 Kilometer lange Radroute auf der historischen Strecke.

Das sei schade, zumal der Weg auch die Chance biete, über Informationstafeln auf historische Ereignisse und Besonderheiten in der Geschichte der Boxteler Bahn zu verweisen. Und Gocher, die sich die potenzielle Route von der Brücke an der Kettelerstraße in Richtung Landesgrenze einfach mal vorstellen, werden bemerken, dass damit ein Stück Goch erschlossen würde, das in freizeitlicher Hinsicht kaum jemand kennt. Wo auf einem Wall bis heute Reihen alter Bäume und Büsche in die Höhe ragen, verlief einst die Trasse der Boxteler Bahn.