Nachfolger gesucht Modegeschäft Bridge 39 schließt in Goch

Es ist und war immer eine gute Adresse. Als eines der wenigen Fachgeschäfte außerhalb der Fußgängerzone hat sich das Modegeschäft an der Brückenstraße 39 in Goch jahrzehntelang halten können. Lange Zeit war es „Peters Moden“, dann übernahm Christel Hetzel, die vor einigen Jahren an die Ecke Markt/Brückenstraße zog, dort aber kein Glück hatte – Ende 2018 gab sie das Geschäft auf, das Maklerunternehmen Remax zog ein. An der Brückenstraße 39 stand ihr ehemaliges Ladenlokal nur etwa ein Jahr lang leer, dann fasste Alexandra De Matteis Mut und eröffnete ihr Modegeschäft „Bridge 39“. Mit Fashion vorwiegend exklusiverer Marken bediente sie eine Kundschaft, die das Besondere suchte. Und die sich künftig wohl anderswo umsehen muss, denn De Matteis stellt den Betrieb ein. Derzeit und noch bis Ende April läuft der Ausverkauf.