Goch : Aldi baut gleich zweimal in Goch

Ein langer Rüssel sorgte in diesen Tagen an der Pfalzdorfer Straße dafür, dass der Zement vom Lkw in die vorbereitete Bodenplatte fließen konnte. Sobald der Beton getrocknet ist, kann der Hochbau beginnen. Gerne würde Aldi noch vor Weihnachten die Arbeiten abschließen. Foto: Anja Settnik

In vier Wochen ist die erste Eröffnung, zum Jahresende vielleicht schon die zweite: Der Discounter Aldi Süd wird bald ebenso wie Rivale Lidl zweimal in der Stadt vertreten sein – an der Weezer Straße und neben Neu-See-Land.

Der Bau macht riesige Fortschritte: Kürzlich noch kannte jeder Gocher die alten, zum Teil heruntergekommenen Mehrfamilienhäuser an der Weezer Straße, dann kam der Abriss, nun ist die Neugestaltung der Fläche schon beinahe geschafft. Nach Aussage von Martin Stopa, Leiter Filialentwicklung bei der Unternehmensgruppe Aldi Süd, soll am 12. September die Eröffnung der neuen Aldi-Filiale an der Weezer Straße sein. Die zweite in Goch geplante Niederlassung braucht noch ein wenig mehr Zeit. Wenn’s optimal läuft, könnte das Geschäft an der Pfalzdorfer Straße zum Jahresende fertig sein.

„An der Weezer Straße gehen die Arbeiten außen und innen schnell voran“, erklärt Stopa. Angelehnt an die Bebauung der Umgebung wird unterhalb der Rampenbrücke, an der Ecke Ring / Weezer Straße, ein Einkaufsmarkt mit einem versetzten Pultdach errichtet. Die Zufahrt wird an der Weezer Straße liegen, laut Stopa „so weit wie möglich vom Kreuzungsbereich entfernt“, denn ein Rückstau zum Ring muss möglichst vermieden werden. Übrigens ist trotz der Nähe zur Fußgängerzone nicht vorgesehen, die Parkfläche zu bewirtschaften oder eine Schranke zu installieren, wie sie eine Weile mal an der Gartenstraße in Gebrauch war. „Wir werden uns ansehen, ob der Parkplatz mit seinen 90 Stellplätzen von vielen Besuchern, die nicht bei Aldi einkaufen, genutzt wird, und uns für diesen Fall überlegen, wie wir damit umgehen. Erst einmal soll die Fläche aber frei zugänglich bleiben“, kündigt der Aldi-Prokurist an.

Info Ein Tauschgeschäft für die Stadtentwicklung Gartenstraße Dass das Grundstück an der Gartenstraße nahe der Niers für einen Einkaufsmarkt zu schade ist, fanden Verwaltung und Politik schon lange. Umzug Deshalb sind alle Beteiligten froh, dass ein angebotener Grundstückstausch Erfolg hatte: Die Stadt kann die Fläche an der Niers entwickeln, Aldi geht nach Neu-See-Land (und an die Weezer Straße).

An der Pfalzdorfer Straße, ein gutes Stück von der Gocher City entfernt, dürfte niemand sein Fahrzeug abstellen, um die Parkgebühren in der Innenstadt zu vermeiden. 128 Stellplätze sollen dort in mehreren Bereichen ausgewiesen werden. Dort, am Eingang zum neuen Baugebiet Neu-See-Land, sind die Erdarbeiten abgeschlossen und wurde gerade die Bodenplatte gegossen. Der eigentliche Hochbau fehlt also noch. Andererseits ist eine Gewebehalle – auch wenn sie groß ist – relativ schnell errichtet, und anders als an der Weezer Straße wird es ein Flachdachbau sein. In Neu-See-Land sind alle Baustile vertreten, moderne Formen herrschen vor, da passt auch ein Flachdach auf dem Supermarkt.

Die moderne Industriearchitektur setzt sich im Innenraum fort: hohe Decken, sichtbare Installationen, dazu ein energetisch zeitgemäßer Ladenbau. Zum Beispiel wird es neben offenen Kühlregalen auch geschlossene Kühlschränke geben. Der Laden an der Gartenstraße wird übrigens einen Tag vor Eröffnung des Aldi-Markts an der Pfalzdorfer Straße geschlossen. Ausgeräumt und „besenrein“ werde das Gebäude der GO! übergeben, die es abreißen werde.

Was dann wird mit der von der Lage her attraktiven Fläche an der Niers und nahe an der Innenstadt, dazu erklärt eine Stadtsprecherin: „Nach Schließung des Aldi-Marktes wird über die weitere Nutzung des Gebäudes durch die politischen Gremien beraten. Somit gibt es erst einmal noch keine Festlegung bezüglich der weiteren Verwendung des Geländes an der Gartenstraße.“

Der Aldi-Markt an der Weezer Straße (Blick von der Rampenbrücke) ist schon beinahe fertig. Diverse Fachfirmen sind mit letzten Arbeiten beschäftigt, damit die Eröffnung am 12. September stattfinden kann. Foto: Anja Settnik