Aktionstag in Goch​: Fest der Vereine im Stadtpark​

Der Gocher Stadtparkverein lädt für Samstag, 8. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, zum Fest der Vereine in den Park ein und zeigt die Fülle an Möglichkeiten, sich für andere zu engagieren oder einfach nur Spaß zu haben. Zahlreiche Vereine aus der Weberstadt, seinen Ortsteilen und den umliegenden Städten wollen den Tag nutzen, um sich in Goch vorzustellen und Werbung in eigener Sache zu machen. Ein Rahmenprogramm mit Musik, Getränken und Speisen wird geboten. Der Stadtparkverein hat unterschiedliche Gruppen und Initiativen für das Fest der Vereine gewinnen können.