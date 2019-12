Goch : Aktionstag in der Kita zur Bekämpfung von Kinderarmut

Goch (RP) Kinderarmut war bereits im Jahr 1919, also im Gründungsjahr der AWO, eines ihrer Ursprungsthemen. Daher hat der AWO Kreisverband Kleve zum 100-jährigen Bestehen in der Gocher AWO Kita Nierspiraten einen Aktionstag unter dem Motto „Für Kinder & für Chancen“ veranstaltet.

Alle Einrichtungsleitungen der Kitas, die Koordinatoren der Offenen Ganztage sowie alle weiteren Mitarbeiter waren herzlich eingeladen, viele sind der Einladung gefolgt. „Dieser erste Aktionstag bildete den Auftakt, um das Thema „Kinderrechte – Kinderarmut in unseren Einrichtungen in den Fokus zu rücken“, erläutert Verbandsentwicklerin Natalie Guntlisbergen.

Nachdem Klaus Kaselofsky, Kreisvorsitzender der AWO Mettmann und langjähriger stellvertretender Jugendamtsleiter in Düsseldorf, über soziale Ungleichheit und Kinderarmut referiert und insbesondere praxisorientierte Handlungsempfehlungen gegeben hatte („Sprachförderung in Tageseinrichtungen“, „Erweiterung von Härtefonds“, „Reduzierung des Essensbeitrags in Tageseinrichtungen“…), ging es an die Workshop-Arbeit. In vier Workshops zu den Bereichen „Lebensstart“, „Kita“, „Schule“ und „Freizeit“ untersuchten die Teilnehmer die Einflüsse von Armut auf die Lebenschancen der Kinder. Hier war zu überlegen: Wie erkenne ich Armut? Welches sind Gründe für Armut?